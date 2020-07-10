Подростка, подозреваемого в убийстве завуча под Новосибирском, выдали родственники

Подозреваемого в убийстве заместителя директора школы 16-летнего жителя Новосибирской области правоохранительным органам выдали родственники злоумышленника. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве отметили, что юноша в прошлом уже привлекал к себе внимание. Теперь следователи выясняют, в каких условиях он жил и как его воспитывали. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства трагического инцидента.

Представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова уточнила, что областной суд заключил школьника под стражу на два месяца. Обвинение подростку пока не предъявили.

— Мошковский районный суд в пятницу избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 9 сентября, — приводит её слова РИА "Новости".