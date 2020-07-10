В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в расправе над завучем из-за денег

В Новосибирской области по подозрению в убийстве заместителя директора школы арестовали ученика восьмого класса. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

По информации источников портала, в квартиру педагога подросток забрался с целью ограбления. Женщина услышала шум и заметила ученика. Подозреваемый напал на неё с ножом, от полученных ранений завуч скончалась.