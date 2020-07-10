Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в расправе над завучем из-за денег

Женщина заметила подростка, пробравшегося в квартиру, и попыталась ему помешать.

245

Фото © Pixabay

В Новосибирской области по подозрению в убийстве заместителя директора школы арестовали ученика восьмого класса. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

По информации источников портала, в квартиру педагога подросток забрался с целью ограбления. Женщина услышала шум и заметила ученика. Подозреваемый напал на неё с ножом, от полученных ранений завуч скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным источника журналистов в Администрации Мошковского района, подозреваемый в расправе над учителем сознался в совершении преступления.

Выбор редакции

Loading...