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Драчёв объявил об уходе с поста президента Союза биатлонистов России

Об этом сообщили на официальном сайте СБР.

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Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Депутат Государственной думы Владимир Драчёв объявил о своей отставке с поста президента Союза биатлонистов России. По его словам, после принятия поправок к Конституции РФ ему необходимо сконцентрироваться на работе над законопроектами.

Дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР, — отметил Драчёв. — В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон.

Отметим, что Драчёв занимал пост в СБР в течение двух последних лет, однако за это время у него случился ряд громких конфликтов с биатлонистами.

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