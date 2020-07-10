В РПЦ прокомментировали решение Турции о смене статуса собора Святой Софии

Русская православная церковь очень сожалеет, что Турция не услышала мнение её и других поместных православных церквей, обеспокоенных присвоением собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Об этом заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

— Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к ещё большим разделениям, — сказал он.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган уже подписал указ, согласно которому мусульмане могут совершать поклонения в соборе. Документ глава государства распространил в своём Twitter.