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В РПЦ прокомментировали решение Турции о смене статуса собора Святой Софии

Эрдоган уже подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

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Фото © Pixabay

Русская православная церковь очень сожалеет, что Турция не услышала мнение её и других поместных православных церквей, обеспокоенных присвоением собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Об этом заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к ещё большим разделениям, — сказал он.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган уже подписал указ, согласно которому мусульмане могут совершать поклонения в соборе. Документ глава государства распространил в своём Twitter.

Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.

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