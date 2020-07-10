Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян активно прививаться от сезонных инфекций, в том числе от гриппа. Зампред Правительства РФ по вопросам соцполитики также указала на необходимость соблюдения масочного режима.

— Несмотря на усталость, несмотря на то, что сейчас лето и хорошая погода, мы должны продолжать соблюдать, хотя это сложно, социальное дистанцирование и масочный режим, — заявила Голикова.