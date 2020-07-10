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Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций

Она также отметила, что граждане должны придерживаться мер социального дистанцирования.

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Фото © Pixabay

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян активно прививаться от сезонных инфекций, в том числе от гриппа. Зампред Правительства РФ по вопросам соцполитики также указала на необходимость соблюдения масочного режима.

Несмотря на усталость, несмотря на то, что сейчас лето и хорошая погода, мы должны продолжать соблюдать, хотя это сложно, социальное дистанцирование и масочный режим, — заявила Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что ограничения на международные полёты начнут снимать после 15 июля. Авиасообщение РФ с другими странами было закрыто в конце марта из-за пандемии коронавируса. Оно будет восстанавливаться по критериям, подготовленным эпидемиологами.

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