При виде принца Чарльза сотрудник супермаркета упал в обморок — видео

Сотрудник одного из британских супермаркетов упал в обморок после того, как принц Чарльз начал с ним разговор. Кадры инцидента публикует официальный канал королевской семьи на "Ютубе".

Принц Чарльз приехал в дистрибьюторский центр в Бристоле вместе с супругой Камиллой. Буквально спустя несколько секунд после того, как наследник британского престола заговорил с одним из сотрудников, тот начал терять равновесие и упал в обморок. Принц сделал шаг вперёд, чтобы помочь мужчине, однако его опередили охранники. Удостоверившись, что всё в порядке, принц Уэльский продолжил разговор с другой сотрудницей.

Как сообщает Daily Mail, в дистрибьюторский центр принц с супругой приехали для того, чтобы поблагодарить сотрудников за их работу в период пандемии. На встречу приехали водители и работники ближайших магазинов.