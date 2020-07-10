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Тринадцатилетний мальчик стал жертвой четырёхметрового питона

Он пытался поймать змею вместе со своим другом.

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Фото © Pixabay

Четырёхметровый питон задушил 13-летнего подростка, который вместе с другом пытался его поймать. Всё произошло в Индонезии. Об этом сообщает издание Coconuts.

Отмечается, что ребёнок увлекался пресмыкающимися и часто ловил змей и варанов. В этот раз, гуляя с другом, от заметил на берегу реки огромного питона и схватил его за голову. В ответ рептилия обвилась вокруг шеи и стала душить.

Приятель подростка пытался помочь мальчику, но не смог совладать с питоном. Тогда он побежал звать на помощь, но, когда вернулся, обнаружил друга мёртвым.

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