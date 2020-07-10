Тринадцатилетний мальчик стал жертвой четырёхметрового питона

Четырёхметровый питон задушил 13-летнего подростка, который вместе с другом пытался его поймать. Всё произошло в Индонезии. Об этом сообщает издание Coconuts.

Отмечается, что ребёнок увлекался пресмыкающимися и часто ловил змей и варанов. В этот раз, гуляя с другом, от заметил на берегу реки огромного питона и схватил его за голову. В ответ рептилия обвилась вокруг шеи и стала душить.