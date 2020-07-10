Милонов призвал россиян отказаться от посещения храма Святой Софии в Стамбуле: Ни шага в Турцию!

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян отказаться от посещения Турции после того, как храм Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Свою позицию он изложил в беседе с Лайфом.

По мнению парламентария, президент Турции Реджеп Эрдоган пытается "столкнуть лбами" христиан и мусульман.

— Ни шага в Турцию, ни копейки турецкому бизнесу! Потому что негодяй Эрдоган сеет межрелигиозную вражду, он решил столкнуть лбами христиан и мусульман. Это негодяйство... Что он хочет? Чтобы теперь ответная реакция пошла? — возмутился он.

Депутат подчеркнул, что принимать решение о возвращении статуса мечети "ни в коем случае нельзя было". Он добавил, что мусульмане не виновны в том, что христиан "выгнали из храма".

— Сделал это Эрдоган в угоду тем, с кем он пытается заигрывать, так вот он заигрывает с ними, — заявил он.

По мнению Милонова, добром эти "игры" не закончатся. Так или иначе, он уверен, что россиянам надо "запретить" ездить в страну. Он считает, что есть "приличные страны", а в Турции "делать нечего".