Милонов призвал россиян отказаться от посещения храма Святой Софии в Стамбуле: Ни шага в Турцию!

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян отказаться от посещения Турции после того, как храм Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Свою позицию он изложил в беседе с Лайфом.
По мнению парламентария, президент Турции Реджеп Эрдоган пытается "столкнуть лбами" христиан и мусульман.
— Ни шага в Турцию, ни копейки турецкому бизнесу! Потому что негодяй Эрдоган сеет межрелигиозную вражду, он решил столкнуть лбами христиан и мусульман. Это негодяйство... Что он хочет? Чтобы теперь ответная реакция пошла? — возмутился он.
Депутат подчеркнул, что принимать решение о возвращении статуса мечети "ни в коем случае нельзя было". Он добавил, что мусульмане не виновны в том, что христиан "выгнали из храма".
— Сделал это Эрдоган в угоду тем, с кем он пытается заигрывать, так вот он заигрывает с ними, — заявил он.
По мнению Милонова, добром эти "игры" не закончатся. Так или иначе, он уверен, что россиянам надо "запретить" ездить в страну. Он считает, что есть "приличные страны", а в Турции "делать нечего".
Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.