Двигает глазами, но не уходит в отпуск. В пермском МФЦ работает женщина-робот

В Перми в многофункциональном центре "Мои документы" работает женщина-робот, которую с первого взгляда не отличишь от настоящей дамы. Она создана российской компанией Promobot. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Это первый в России случай, когда двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приёму документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект позволяет женщине-роботу работать семь дней в неделю по две смены, при этом она не болеет и не уходит в отпуск. Также необычный сотрудник может двигать глазами, бровями, губами и даже отвечать на вопросы посетителей.