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Двигает глазами, но не уходит в отпуск. В пермском МФЦ работает женщина-робот

Это первый в России случай, когда двойник человека исполняет обязанности специалиста по приёму документов и оказанию госуслуг.

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Фото © Сайт Губернатора и Правительства Пермского края

В Перми в многофункциональном центре "Мои документы" работает женщина-робот, которую с первого взгляда не отличишь от настоящей дамы. Она создана российской компанией Promobot. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Это первый в России случай, когда двойник человека исполняет должностные обязанности специалиста по приёму документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект позволяет женщине-роботу работать семь дней в неделю по две смены, при этом она не болеет и не уходит в отпуск. Также необычный сотрудник может двигать глазами, бровями, губами и даже отвечать на вопросы посетителей.

При создании "двойника" разработчики использовали собственную технологию искусственной кожи, а также разработали конструкцию, которая позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Напомним, ранее в Голландии ресторан стал использовать роботов-официантов из-за пандемии коронавируса. Гостей заведения встречают два робота. Они умеют здороваться, разносить напитки и еду, а также убирать использованную посуду.

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