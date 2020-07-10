Просроченные водительские права будут действовать в России до конца года

В России просроченные водительские права будут действовать до конца года. Порядок обмена национальных удостоверений разъяснили в Госавтоинспекции.

Как уточняется, запись на замену водительского удостоверения доступна на портале госуслуг. Также желающие поменять документы могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Потоки посетителей будет регулировать электронная очередь. При необходимости услугу также окажут в порядке живой очереди.

Подать заявление на замену удостоверения можно и по электронной почте по адресам, размещённым на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

— Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно, — уточняется в пресс-релизе на сайте ведомства.

Таким образом, такие водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений до конца года.