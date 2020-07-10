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Житель Екатеринбурга организовал целую операцию по спасению кота — видео

Пушистый упал с крыши дома на металлическое покрытие балкона, раскалённого под палящим солнцем.

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В Екатеринбурге развернулась целая операция по спасению кота, упавшего на горячую металлическую крышу балкона. Об этом сообщает группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Фото © "ВКонтакте" / "Типичный Екатеринбург"

Как рассказала одна из подписчиц паблика, местный житель Алексей заметил испуганное животное и решил ему помочь. Для этого мужчина вызвал подъёмный кран с механизмом, правда, кот не захотел идти к своему спасителю. К счастью, нашлась хозяйка пушистого — бабушка-соседка. Вместе с ней Алексей поднялся наверх, и кота по кличке Лучик удалось снять с крыши, которая с каждой минутой становилась горячее от палящего солнца.

Как выяснилось, кот гулял по крыше дома, но оступился и упал. Подписчица, рассказавшая историю, отметила, что на спасение пушистого Алексей потратил собственные средства и время. Он подал прекрасный пример людям, ставшим свидетелями произошедшего, считает девушка.

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