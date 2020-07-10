Житель Екатеринбурга организовал целую операцию по спасению кота — видео

В Екатеринбурге развернулась целая операция по спасению кота, упавшего на горячую металлическую крышу балкона. Об этом сообщает группа " Типичный Екатеринбург " в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала одна из подписчиц паблика, местный житель Алексей заметил испуганное животное и решил ему помочь. Для этого мужчина вызвал подъёмный кран с механизмом, правда, кот не захотел идти к своему спасителю. К счастью, нашлась хозяйка пушистого — бабушка-соседка. Вместе с ней Алексей поднялся наверх, и кота по кличке Лучик удалось снять с крыши, которая с каждой минутой становилась горячее от палящего солнца.