Очевидец спас выпавшего из горящего здания ребёнка, поймав его в последнее мгновение — видео

28-летний бывший футболист и морской пехотинец Филипп Бланкс гостил у своего друга в Финиксе, США, когда услышал отчаянные крики, пишет Washington Post . Парень босиком бросился на улицу, где горел один из соседних домов. На балконе третьего этажа стояла женщина с ребёнком, к которой быстро подбиралось пламя. Напуганные очевидцы стали кричать, чтобы она бросала малыша вниз.

Когда мама сбросила трёхлетнего мальчика с балкона, Филипп среагировал мгновенно. Он бросился вперёд, раскинув руки, и в последний момент смог поймать малыша. Затем парень быстро унёс ребёнка в безопасное место. Дожидаясь скорой, он вместе с соседями попытался успокоить кроху и завернул его в одеяло.

Вскоре женщина исчезла с балкона — она вернулась в горящую квартиру за восьмилетней дочкой, но так и не появилась снова. Тогда ещё один прохожий бросился ей на помощь. Он ворвался в задымлённое жилище и пошёл на крики. Мужчине удалось вынести девочку и передать медикам, но её маму, 30-летнюю Рейчел Лонг, спасти уже никто не успел, она погибла. Жизням малышей сейчас ничего не угрожает, но им предстоит серьёзное лечение.