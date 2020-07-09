Кристина Вон из Нью-Хейвена, США, поделилась в "Фейсбуке" забавным видео, героиней которого стала её внучка Амала. Бабушка заметила, как малышка стащила пакетик сладостей из шкафа, и попросила вернуть его на место. Однако девочка не растерялась: она просто закрыла глаза и притворилась спящей прямо на "месте преступления".
Видео © Facebook / Chris J. Vaughn
Увы, трюк не сработал, и бабушка продолжила настаивать на том, чтобы внучка отказалась от лакомства. Тогда хитрюга открыла глаза, обаятельно улыбнувшись. Видео разлетелось по соцсетям и стало вирусным, набрав миллионы просмотров. Реакция крохи покорила пользователей, которые поразились выдержке Кристины, ведь многие на её месте не удержались бы и отдали очаровательной девочке всё, что она ни попросит.
Я даже рад, что у меня нет дочери, такой я бы отдал все сладости на свете
BigMaxN
Слишком мило! <...> Знаете ли вы, сколько взрослых людей так же закрывали бы глаза, если бы это значило, что они становятся невидимыми. Представьте, сколько скучных разговоров вы сможете избежать
pastorshree
Боже, этот взгляд, когда она открывает глаза. Слишком мило. Я бы уступил и позволил ей съесть все сладости. Лол
eddiegaff
WOW-funny
Двухлетняя внучка попалась на краже сладостей, и видео с её реакцией пригодится на все случаи жизни
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