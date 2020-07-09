Двухлетняя внучка попалась на краже сладостей, и видео с её реакцией пригодится на все случаи жизни

Кристина Вон из Нью-Хейвена, США, поделилась в " Фейсбуке " забавным видео, героиней которого стала её внучка Амала. Бабушка заметила, как малышка стащила пакетик сладостей из шкафа, и попросила вернуть его на место. Однако девочка не растерялась: она просто закрыла глаза и притворилась спящей прямо на "месте преступления".

Увы, трюк не сработал, и бабушка продолжила настаивать на том, чтобы внучка отказалась от лакомства. Тогда хитрюга открыла глаза, обаятельно улыбнувшись. Видео разлетелось по соцсетям и стало вирусным, набрав миллионы просмотров. Реакция крохи покорила пользователей, которые поразились выдержке Кристины, ведь многие на её месте не удержались бы и отдали очаровательной девочке всё, что она ни попросит.