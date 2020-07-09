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Крупные СМИ месяцами публиковали статьи журналистов, не подозревая, что их на самом деле не существует

Несколько месяцев подписчики ряда изданий в Азии читали статьи аналитических журналистов, которых даже не существовало. Хотя подсказки были на поверхности.

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Фото © Twitter / arawnsley

Недавно The Daily Beast опубликовало расследование, раскрывающее целую сеть "журналистов", которых, по сути, даже не существовало. Под именами и фото минимум 19 созданных личностей публиковались материалы о политике Ближнего Востока. Почти год фейки охотно размещали на сайтах Asia Times, The National Interest и других изданий.

Фото © Twitter / arawnsley

Кто именно стоит за этой аферой, пока что не известно, но ясно, что это целая организованная группа. Преступники выдавали себя за журналистов, прикрываясь недавно созданными личностями. Они даже создали своим "аватарам" аккаунты в социальных сетях вроде Twitter и LinkedIn. Для своих аккаунтов они использовали фотографии вполне реальных людей. Конечно, без их ведома. Об этом рассказал один из участников расследования — Адам Роунслей.

Прежде всего — украденные фотографии. Злоумышленники брали фотографии реальных людей и выдавали их за себя, без их ведома и согласия. Мы нашли четырёх из них. Они отражали снимки, скорее всего, чтобы обмануть поиск по изображениям

Адам Роунслей

Фото © Twitter / arawnsley

Но это ещё не всё. Фотографии остальной части "журналистов", участвовавших в афере, были просто сгенерированы специальной нейросетью для создания портретов несуществующих людей. Издалека сложно понять, что изображение синтезированное. Однако при детальном рассмотрении обнаружить глюки не составит труда.

Фото © Twitter / arawnsley

Ещё одним доказательством в обвинении несуществующих журналистов стала дата регистрации их аккаунтов в "Твиттере". Они все появились только весной 2020 года. Часть в марте, а некоторые — в апреле. Весь список доказательств можно увидеть в треде Адама Роунслейя в "Твиттере".

После громкого расследования издания, в которых размещались фейки, удалили публикации, а их руководство принесло извинения читателям.

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