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Глава Роспотребнадзора пожаловалась на "полную беспечность" российских отдыхающих

Она также напомнила о необходимости соблюдения туристами всех действующих требований.

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Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что на сегодняшний день хорошо видна беспечность граждан, которые отдыхают на российских курортах.

По словам главы ведомства, это плохой прогностический признак. Она подчеркнула, что россияне должны продолжать соблюдать меры профилактики.

То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак, — отметила Попова.

Она также добавила, что всем, кто едет отдыхать за город и на курорты России, где собирается большое количество людей из разных концов страны, необходимо соблюдать все действующие требования.

Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих, и тех, к кому они вернутся после такого отдыха, — резюмировала Попова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора сообщила о начале создания специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей.

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