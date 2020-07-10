Глава Роспотребнадзора пожаловалась на "полную беспечность" российских отдыхающих

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что на сегодняшний день хорошо видна беспечность граждан, которые отдыхают на российских курортах.

По словам главы ведомства, это плохой прогностический признак. Она подчеркнула, что россияне должны продолжать соблюдать меры профилактики.

— То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак, — отметила Попова.

Она также добавила, что всем, кто едет отдыхать за город и на курорты России, где собирается большое количество людей из разных концов страны, необходимо соблюдать все действующие требования.

— Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих, и тех, к кому они вернутся после такого отдыха, — резюмировала Попова.