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В Испании туристам приходится стоять в очереди, чтобы попасть на пляж

На входе установили специальную "рамку", подсчитывающую число отдыхающих.

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В испанском городе Ла-Корунья туристы вынуждены стоять в очереди, чтобы насладиться солнцем и морем на пляже "Риазор", пишет The Sun.

Фото © Cristina Andina / Getty Images

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С 22 июня на входе в рекреационную зону установили специальную "рамку", подсчитывающую количество отдыхающих. Устройство оснащено "светофорной" системой, которая регулирует поток людей на пляже. Оно нужно для того, чтобы предотвратить скопление людей.

Чтобы спланировать визит и оценить число отдыхающих, можно зайти на сайт и проверить "счётчик" в онлайн-режиме. Необычные меры приняли после того, как из-за закрытия ряда прибрежных зон на некоторых пляжах начали фиксировать небезопасное количество людей в условиях пандемии.

Ранее врач рассказал, как отдохнуть на пляже и не заболеть.

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