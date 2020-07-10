Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас главной задачей для него, как лидера страны, является сохранение целостности и независимости государства. Об этом он сказал на встрече с местными СМИ, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

— Не хочется, чтобы завтра рухнуло всё то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришёл и начал проводить эксперименты, — сказал белорусский лидер, отметив, что сейчас "идёт передел мира".

Лукашенко подчеркнул, что перемены в стране должны идти "от конституции, а не от Майдана", иначе Белоруссия перечеркнёт историю, и всё "пойдёт прахом". Поэтому глава государства предложил написать новый основной закон страны.

— Надо взять голову в руки и, создавая новую конституцию, чётко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на всё. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать, — сказал Лукашенко.