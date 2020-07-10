"Бэмби" по-бурятски. Лесник спас из пожара маленького оленёнка — видео

В Бурятии сотрудник Бичурского лесхоза спас оленёнка из пожара, возникшего из-за грозы. Вместе с коллегами он тушил огонь, когда увидел метавшегося в дыму испуганного малыша. Об этом сообщается в группе "Информ Полис / Я люблю Бурятию" в соцсети "ВКонтакте".

Алексей Гнеушев, так зовут спасителя, заметил, как маленький оленёнок ходил по кромке огня, а матери рядом не было. Лесники отмечают, что детёныш здоров, только очень испугался. После спасения малыша отпустили на волю.