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"Бэмби" по-бурятски. Лесник спас из пожара маленького оленёнка — видео

Малыш был испуган и метался в дыму.

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Видео © "ВКонтакте" / Информ Полис / Я люблю Бурятию

В Бурятии сотрудник Бичурского лесхоза спас оленёнка из пожара, возникшего из-за грозы. Вместе с коллегами он тушил огонь, когда увидел метавшегося в дыму испуганного малыша. Об этом сообщается в группе "Информ Полис / Я люблю Бурятию" в соцсети "ВКонтакте".

Алексей Гнеушев, так зовут спасителя, заметил, как маленький оленёнок ходил по кромке огня, а матери рядом не было. Лесники отмечают, что детёныш здоров, только очень испугался. После спасения малыша отпустили на волю.

Примечательно, что сам Алексей не спешил делиться историей, а о героическом поступке рассказали его товарищи-коллеги.

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