В Петербурге девушка во время тусовки на катере ударилась головой об мост — видео

В Санкт-Петербурге в районе острова Новая Голландия одна из участниц весёлой тусовки на катере ударилась головой об мост, под которым проплывала компания. Видео инцидента публикует "Mash на Мойке".

На кадрах видно, что девушка встаёт в полный рост, после чего практически сразу падает от удара о сооружение. Информация о состоянии пострадавшей неизвестна.