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В Петербурге девушка во время тусовки на катере ударилась головой об мост — видео

Пострадавшая не вовремя встала в полный рост.

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Видео © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге в районе острова Новая Голландия одна из участниц весёлой тусовки на катере ударилась головой об мост, под которым проплывала компания. Видео инцидента публикует "Mash на Мойке".

На кадрах видно, что девушка встаёт в полный рост, после чего практически сразу падает от удара о сооружение. Информация о состоянии пострадавшей неизвестна.

Напомним, ранее на Камчатке перевернулся катер, на котором было четверо рыбаков. Члены экипажа пропали без вести. В СКР озвучили возможные причины происшествия.

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