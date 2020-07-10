Росавиация представила схему возобновления международного авиасообщения

В Росавиации сформировали схему возобновления международного авиасообщения. Об этом говорится на сайте ведомства.
В заявлении уточнили, что при составлении плана учитывались рекомендации Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
— Разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, — отмечается в сообщении.
Первый этап включает открытие перелётов в страны, где наблюдаются наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. С другими государствами Россия будет возобновлять авиасообщение после оценки обстановки, а также после того, как власти этих стран снимут ограничения на въезд граждан РФ.
Росавиация уже выслала предложения авиационным властям ряда государств с условиями взаимного возобновления международных рейсов. Некоторые из стран уже отозвались и направили свои предложения.
Ранее сообщалось, что Россия откроет международное авиасообщение в два этапа.