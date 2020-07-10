Семеро россиян застряли в Мексике на сломанной яхте. Им грозит миграционная тюрьма

В Мексике семерым гражданам России, среди которых маленькие дети, грозит миграционная тюрьма, если они в течение двух недель не покинут морем порт на острове Исла Мухерес в штате Кинтана-Роо. Путешественники застряли в стране из-за аварийной яхты, сообщает РИА "Новости".

В беседе с изданием путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов попросил содействия для получения гуманитарного коридора или временной визы в Мексику для возможности возвращения в Россию.

По его словам, судно дало течь, а двигатель вышел из строя, из-за чего запланированный трансатлантический переход стал невозможен. Туристы, среди которых семья путешественников с тремя детьми младше 4 лет и ещё одна пара, вместо выхода из Карибского моря вынуждены были отправиться на Ямайку.

Там, к сожалению, починить яхту не удалось, так как не нашлось подходящего дока. Путешественники выдержали двухнедельный карантин, запаслись водой и продовольствием и продолжили путь, рассказал руководитель консульского отдела Посольства России на Ямайке Алексей Сазонов.

Турист Перегудов отметил, что отремонтировать течь было возможно только в Мексике, куда путешественники и отправились. Однако в порту Исла Музерес местные власти пригрозили, что сразу отправят судно на штрафной причал, а путешественников — в миграционную тюрьму.

К счастью, в дело вмешались российские дипломаты, и туристам разрешили остаться на срок от 5 до 14 дней для ремонта, а уже по истечении двух недель они должны будут покинуть территорию Мексики морем, иначе будут считаться нарушителями границы.

— Мы не можем по истечении этого срока отправиться по морю ни в одну страну. Все ближайшие страны закрыты на карантин. Сильные встречные течения и отсутствие попутных ветров не дадут нам пройти на восток, — сообщил Перегудов, отметив, что начался сезон тропических ураганов и переход через Атлантику сейчас "равен самоубийству".