Диетолог — о похудении Фадеева без помощи врачей: Это нонсенс

Невероятное похудение продюсера Максима Фадеева — результат труда целой команды медиков, а не какой-то "секретной методики", потому что худеть самостоятельно с таким большим весом опасно, считает диетолог Алексей Ковальков.

Специалист подозревает, что звезда "многое недоговаривает". По его словам, после потери внушительного веса у артиста должно было остаться около 18 килограммов лишней кожи.

— Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция. Любой косметолог это понимает. На коже должны остаться следы от надрезов, которые скрыты, — заявил он в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Диетолог раскритиковал "водную диету" продюсера, заявив, что она может нанести непоправимый вред. Он отметил, что в Москве есть несколько клиник, в которые часто обращаются знаменитости, однако потом они в этом не признаются.

Основатель Клиники коррекции веса доктора Ковалькова считает, что Фадеев унижает себя, пытаясь продвигать секреты похудения, словно какой-то блогер. По его мнению, звезде стоило бы поступить "по-мужски" и признать заслуги врачей, а не приписывать их себе.