МИД назвал иск Нидерландов против России в ЕСПЧ ударом по отношениям с Москвой

Москва воспринимает решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского "боинга" рейса МН17 на Украине как ещё один удар по российско-нидерландским отношениям. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение самолёта.

— Считаем, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины, — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что с момента трагедии Нидерланды действовали "исключительно в рамках антироссийской логики" — ей были подчинены техническое и уголовное расследования.

Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда, иск Нидерландов против России по делу MH17 поступил в Европейский суд по правам человека и находится на стадии рассмотрения. В нидерландском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что ходатайство приобщат к индивидуальным искам родственников жертв крушения к России.