МИД России уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу МН17

Власти Нидерландов пытаются оказать давление на окружной суд Гааги перед началом процесса по делу об авиакатастрофе малайзийского "боинга" рейса МН17 на Украине. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Медийная кампания набирает просто невиданные обороты. Она отличается обвинительным уклоном в адрес России, что вообще недопустимо, её граждан, — приводит её слова ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что кампания особенно интенсивно начала разворачиваться в последние дни перед слушаниями. По её словам, эти меры приняты для того, чтобы скрыть имеющиеся пробелы в ряду доказательств и отвести внимание от подтасовки фактов. Представитель МИД не исключает, что целью кампании может быть и внушение мысли "о безупречности проведённого расследования", чтобы исключить "отклонение от намеченного шесть лет назад курса". Все эти действия российская сторона оценивает как попытку оказать давление на суд.

Захарова напомнила, что Совместная следственная группа в рамках этой же кампании заявила о якобы существующих свидетелях, чьи имена назвать не может. Дипломат заметила, что к этой "магической формуле" всё чаще прибегают во время громких дел и инцидентов. Она также обратила внимание на то, что Москва передала достаточно много данных об обстоятельствах крушения самолёта, однако следователи упорно игнорируют и их, и тот факт, что после начала судебного процесса в Незалежной уволили всех сотрудников надзорного ведомства, причастных к расследованию трагедии.