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В Екатеринбурге заключённые колонии борются со стрессом с помощью песочной терапии — видео

Рисование на песке помогает выявлять тревожность, агрессию и страхи.

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Заключённые исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге борются со стрессом с помощью песочной терапии. О необычном методе самовыражения осуждённых пишет паблик "Типичный Екатеринбург".

Представители ГУФСИН РФ по Свердловской области отметили, что песочная терапия не ограничивает самовыражение словами. Многие символы или образы передают эмоции и чувства, которые не всегда удаётся облечь в словесную форму.

Песочная картина позволяет психологу проинтерпретировать внутреннюю проблему осуждённого, выработать индивидуальную программу работы с ним, — отметили представители ведомства.

Занятия помогают подопечным ИК-2 снижать уровень нервно-психического напряжения и поднимают им настроение. Терапия не только фиксирует тревожность, агрессию и страхи, но и помогает их корректировать.

Ранее сообщалось, что в украинских тюрьмах появились VIP-камеры для заключённых.

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