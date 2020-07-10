Москвичам рассказали, какую погоду ждать в выходные. И она радует

В Москву после нескольких прохладных и дождливых дней придёт тепло. В предстоящие выходные воздух прогреется до 28 градусов, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По словам синоптика, осадки не будут интенсивными и продолжительными, но в некоторых районах жители услышат раскаты грома. Однако тёплая погода сохранится ненадолго.