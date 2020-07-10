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Минюст отверг обвинения против России по делу о крушении MH17

В ведомстве подчеркнули, что Москва будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

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Фото © TASS

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению самолёта Boeing 777-200 в небе над Украиной летом 2014 года, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

В ведомстве отметили, что рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился над территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. В Минюсте уточнили, что Европейский суд по правам человека не уведомлял Москву о подаче Нидерландами жалобы против России по поводу крушения малайзийского "боинга".

По словам представителей министерства, перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить её приемлемость. Этот этап может занять несколько лет.

Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах, — подчеркнули в ведомстве.

В нидерландском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что ходатайство приобщат к индивидуальным искам родственников жертв крушения к России.

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