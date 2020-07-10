Минюст отверг обвинения против России по делу о крушении MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению самолёта Boeing 777-200 в небе над Украиной летом 2014 года, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

В ведомстве отметили, что рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился над территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. В Минюсте уточнили, что Европейский суд по правам человека не уведомлял Москву о подаче Нидерландами жалобы против России по поводу крушения малайзийского "боинга".

По словам представителей министерства, перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить её приемлемость. Этот этап может занять несколько лет.

— Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах, — подчеркнули в ведомстве.