Галерист Дмитрий Ханкин: Искусство — это договор с вечностью, который не включает в себя покупателя

Выставка "Чрезвычайное положение", которая продлится до 19 июля в галерее "Триумф", является художественной реакцией на то, что происходит вокруг, а потому может оставить после себя различные послевкусия. Об этом, отвечая на вопросы ведущих шоу "Дайте сказать!", порассуждал основатель галереи Дмитрий Ханкин.

— Современное искусство реагирует на то, что происходит вокруг, но, наверное, основным событием последнего года была и есть, и ещё будет оставаться то, что мы называем пандемией со всеми её спутниками, — отметил он. — Мы очень старались, чтобы она не оставляла вот того послевкусия, про которое вы говорите. Но а что, чтение Интернета или новостей не оставляет такого послевкусия?

Говоря о том, как эта самая пандемия изменила наш мир, в том числе мир искусства, Ханкин отмечает, что в его галерее борются как за онлайн, так и за офлайн-зрителя, понимая, как много поклонников даже экстремальных форм творчества стремятся получить контент в Интернете.

— Но если мы раньше думали, что определённое количество зрителей рождает определённое количество покупателей, то мы плюнули на эту логику давным-давно, нет никакой коммерции в том, что мы делаем, и быть не должно. Это просто про вечное, а договор с вечным не включает в себя покупателя, — считает Ханкин.