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Галерист Дмитрий Ханкин: Искусство — это договор с вечностью, который не включает в себя покупателя

Основатель галереи "Триумф", где сейчас проходит выставка о пандемии, рассказал, как в современном мире пришлось разграничить понятия "зритель" и "покупатель".

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Галерист Дмитрий Ханкин: Искусство — это договор с вечностью, который не включает в себя покупателя

Выставка "Чрезвычайное положение", которая продлится до 19 июля в галерее "Триумф", является художественной реакцией на то, что происходит вокруг, а потому может оставить после себя различные послевкусия. Об этом, отвечая на вопросы ведущих шоу "Дайте сказать!", порассуждал основатель галереи Дмитрий Ханкин.

Современное искусство реагирует на то, что происходит вокруг, но, наверное, основным событием последнего года была и есть, и ещё будет оставаться то, что мы называем пандемией со всеми её спутниками, — отметил он. — Мы очень старались, чтобы она не оставляла вот того послевкусия, про которое вы говорите. Но а что, чтение Интернета или новостей не оставляет такого послевкусия?

Говоря о том, как эта самая пандемия изменила наш мир, в том числе мир искусства, Ханкин отмечает, что в его галерее борются как за онлайн, так и за офлайн-зрителя, понимая, как много поклонников даже экстремальных форм творчества стремятся получить контент в Интернете.

Но если мы раньше думали, что определённое количество зрителей рождает определённое количество покупателей, то мы плюнули на эту логику давным-давно, нет никакой коммерции в том, что мы делаем, и быть не должно. Это просто про вечное, а договор с вечным не включает в себя покупателя, — считает Ханкин.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Дмитрием Ханкиным смотрите здесь.

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