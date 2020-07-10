Галерист Ханкин рассказал, какие акценты привнесла пандемия в современное искусство

Хрупкость жизни — один из главных акцентов, который появляется в современном искусстве на фоне мировой пандемии коронавируса. Так считает сооснователь и управляющий партнёр галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. Впрочем, по его словам, это всё же не новация: такие проблемы поднимало искусство ещё несколько веков назад.

— Если мы говорим о смысловых акцентах, то очень сильно проявится вот это исследование хрупкости жизни и непрочности бытия. Этой проблематикой люди с XV века занимались, но этот акцент проявится очень звонко. С другой стороны, появятся сюрвивалистские эксперименты на выживание вне социума, вне общества, вне Сети. И я жду этого и в Восточной Европе, и в России, — проанонсировал он в шоу "Дайте сказать!".

Что касается общего тренда на диджитализацию искусства, то здесь, по словам галериста, пандемия не сыграла особенной роли.

— Постинтернет-искусство, диджитал-искусство, сетевое искусство — всё это имеет место, — перечислил Ханкин. — И всё это будет продвигаться независимо от пандемии, а просто потому, что выросло поколение, которое говорит на этом языке, и оно готово воспринимать это как искусство.