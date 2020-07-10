В ВОЗ не поддержали возвращение полного карантина для борьбы с CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает возвращение жёсткого карантина для борьбы с распространением CoViD-19, но допускает, что это придётся сделать в некоторых странах, если вспышки заболеваемости не будут отслеживать, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он объяснил, что в некоторых ситуациях карантин может стать единственным способом преодоления эпидемии.

— Мы и многие учёные говорили, что, как только жёсткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса, — отметил он во время брифинга в Женеве.

Райан подчеркнул, что его коллеги из ВОЗ советовали смягчать меры, введённые на фоне пандемии, в несколько этапов. Специалист добавил, что вспышки заболевания могут породить новые очаги его распространения, поэтому крайне важно отслеживать такие явления и своевременно подавлять их. Среди важнейших мер в этой связи он перечислил соблюдение санитарной дистанции, масочный режим и проведение тестов на наличие CoViD-19.

Если люди будут придерживаться рекомендаций и следить за дистанцией и средствами защиты, а также будут сдавать анализы, второй волны коронавируса и возвращения жёсткого карантина можно будет избежать, считает он.