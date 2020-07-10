Вакцины нет, а лекарства стоят денег. Кто зарабатывает на эпидемии коронавируса?

Препараты для терапии CoViD-19 сложны в производстве, и лишь несколько стран лечат людей от нового вируса по всем правилам.

Изучать сначала

Попытки быстро побороть пандемию CoViD-19 в мире привели к серии прецедентов, прямых аналогов которым в новейшей истории человечества ещё не было. Главная сложность вскрылась там, где никаких проблем не ожидалось: эффективность всех существующих противовирусных препаратов относительно нового коронавируса назвали неизученной, после чего фармацевтические гиганты и ключевые исследовательские компании мира начали поиск оптимальной схемы лечения.

Однако весь накопленный опыт, в том числе десятилетий изучения таких инфекций, как ВИЧ, вирус Эбола и других патогенов, для борьбы с новым вирусом оказался пригоден лишь отчасти. Медицинский эксперт и основатель приложения "Справочник врача" Константин Хоманов пояснил, что быстрым поиск вакцины не станет, поскольку уже известные науке вирусные инфекции врачи победили не сразу.

Эболу победили не так быстро. Один из первых случаев, например, был упомянут в семидесятых годах прошлого века, а вакцина против этой болезни стала общедоступной только в 2019 году Константин Хоманов Медицинский эксперт

Медики и вирусологи, впрочем, отмечают, что большую часть пандемии мир уже преодолел и здоровье людей больше никогда не будет прежним. К примеру, учёные из КНР, где зафиксировали первую вспышку заболевания, заявили, что уровень лимфоцитов в крови переболевших CoViD-19 не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления. Исследователи отмечают, что схожей симптоматикой с хроническим повреждением иммунных клеток обладает только один вирус на планете — ВИЧ.

Вакцина поможет заработать, но не выздороветь

После выхода США из ВОЗ вакцинацией человечества от новой инфекции каждая страна будет заниматься по-своему. Впрочем, здесь медицинские эксперты и исследователи высказывают сдержанный оптимизм, поскольку в гонке за вакциной от коронавируса, в отличие от гонки вооружений, нет ничего плохого. Эксперт в области здравоохранения Константин Хоманов пояснил, что из-за высокого спроса на вакцину во всём мире защита от "короны" будет стоить огромных денег.

Фармгиганты заинтересованы в создании вакцины, но все этапы исследований довольно долгие, и их нельзя сокращать. Потому что если во время исследований упустить какое-то важное осложнение, то она может нанести вред десяткам тысяч людей, а фармацевтические компании понесут колоссальный репутационный ущерб Константин Хоманов Медицинский эксперт

На практике вакцинация может стоить любых денег — и 500 рублей, и даже 5 тысяч. Если вакцину вносят в национальный календарь прививок, то она автоматически становится массовой. Но в ситуации с CoViD-19 говорить об этом преждевременно. За ближайшим примером ходить далеко не нужно. В США разрабатывается несколько видов вакцины от коронавируса. Все они создаются частными компаниями, в том числе один из первых препаратов для терапии CoViD-19 — американский "Ремдесивир". Научный сотрудник Гонконгского политехнического университета Виктор Кан пояснил, что вакцинация подразумевает не лечение болезни, а гарантированную защиту от заражения.

Многие почему-то до сих пор путают вакцинацию и терапию. Терапия — это то, чем сейчас занимаются во всём мире. То, о чём говорят такие гиганты, как Pfizer, Gilead, GlaxoSmithKline и все остальные. Сейчас речь идёт в первую очередь о сокращении смертности. Уже потом можно говорить про вакцинацию. Для вакцины нужны стабильно высокие результаты и стабильно низкий уровень побочных эффектов, а зарубежные препараты пока вызывают довольно слабый иммунный ответ. У России, кстати говоря, в этом направлении самый прогрессивный подход: над вакциной работают и военные, и гражданские ведомства, и частные компании, и на всех уровнях идёт обмен данными. То есть очевидно, что цели заработать на этом нет. В странах Запада история противоположная, там собираются зарабатывать и на терапии, и на вакцинации Виктор Кан Научный сотрудник Гонконгского политехнического университета

При этом фармацевтический бизнес, по словам Кана, устроен так, что "чем больше болезней, тем больше денег", поэтому быстрое уничтожение болезни в планы зарубежных компаний может и не входить.

Доступность вакцинации

Как и во всех ключевых событиях, происходящих на планете, в борьбе с CoViD-19 должен быть и свой надзорный орган. Помимо национальных Министерств здравоохранения, которые есть в каждой стране, за обменом данными следят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединённых Наций (ООН). Однако роль этих структур в значительной степени нивелирована действиями одной страны — Соединённых Штатов Америки. Несмотря на то, что в США наиболее высокий уровень заболеваемости, почти самая высокая смертность и в целом по стране эпидемиологи дают неутешительный прогноз, Америка не планирует (по крайней мере в ближайшее время) делиться технологией производства вакцины от CoViD-19.

Молекулярный биолог Владимир Портных пояснил, что ставка на традиционные противовирусные препараты может не сработать — и тогда США будут вынуждены обращаться к другим странам за консультацией.

В Америке беспрецедентно сильная фармацевтическая промышленность. Как и в других странах мира. Но CoViD-19, несмотря на огромный объём данных, собранных о его структуре, продолжает трепать нервы генетикам и биологам. Например, в Японии, где для лечения коронавируса стали использовать модифицированные лекарства против сезонного гриппа, уже пришли к выводу, что самостоятельно справиться с инфекцией не могут. И теперь Япония в затруднительном положении: плотность населения высокая, скорость передачи вируса тоже, а эффективность лекарств даже для обычной госпитальной терапии снижается каждый день Владимир Портных Молекулярный биолог

Лечить сейчас, работать на будущее

Японцы, по словам учёного, возлагали большие надежды на препарат собственной разработки под названием "Фавипиравир", однако в ходе исследований было установлено, что противовирусное лекарство никак не воздействует на CoViD-19. Единственным одобренным для использования на Западе препаратом для терапии коронавируса нового типа остаётся американский препарат "Ремдесивир", и доступных альтернатив ему пока нет.

В этой связи не будет лишним отметить, что в России сохраняются не только темпы снижения заболеваемости, но и наблюдается уникальный (относительно других стран) прогресс в одновременном лечении коронавируса и разработке вакцины. Минздрав России официально одобрил для лечения коронавируса три препарата — "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир", а ранее разработанными в России противовирусными препаратами, которые используются для терапии ВИЧ, гепатитов и других вирусных инфекций, успешно лечат поступивших пациентов с первых дней пандемии.

Испытания двухкомпонентной вакцины от CoViD-19, которые на добровольцах проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, подходят к концу. 15 июля испытуемых начнут выписывать из больниц, в которых проходят исследования. Полученные учёными данные свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй группы иммунного ответа на введение вакцины от CoViD-19. Это значит, что российская вакцина от коронавируса работает и помогает организму "создать оружие" против коронавируса.