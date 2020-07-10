Затаившаяся трёхметровая кобра помешала монаху играть на компьютере — видео

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В Таиланде трёхметровая кобра напугала буддийского монаха Пра Ваттана в тот момент, когда он играл на компьютере. Об этом сообщает Newsflare.

— У меня чуть не случился сердечный приступ, — поделился Ваттан.

Мужчина вызвал змееловов, которые поймали кобру, спрятавшуюся за жёстким диском. Они поместили её в большую пластиковую бутылку из-под воды, после чего выпустили в дикую природу.