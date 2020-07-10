Затаившаяся трёхметровая кобра помешала монаху играть на компьютере — видео

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В Таиланде трёхметровая кобра напугала буддийского монаха Пра Ваттана в тот момент, когда он играл на компьютере. Об этом сообщает Newsflare.
— У меня чуть не случился сердечный приступ, — поделился Ваттан.
Мужчина вызвал змееловов, которые поймали кобру, спрятавшуюся за жёстким диском. Они поместили её в большую пластиковую бутылку из-под воды, после чего выпустили в дикую природу.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про жительницу Подмосковья, которая обнаружила змею на полке своего шкафа для одежды. Приехавшие на место спасатели подцепили её специальным крюком, пока та спокойно продолжала лежать. Незваным гостем оказался уж.