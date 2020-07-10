Трамп вновь похвастался "супер-пупер-ракетой", которая в 17 раз быстрее нынешних аналогов

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз сообщил, что Штаты занимаются разработкой новой гиперзвуковой ракеты, которая будет развивать скорость в 17 раз выше, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом глава Белого дома рассказал в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

— На стадии разработки у нас есть очень много интересного. <...> У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. <...> Она настолько быстро летит, что её крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чём даже никто и подумать не может, — подчеркнул Трамп.

Глава государства также добавил, что Соединённые Штаты только за последнее время потратили на вооружённые силы страны около 2,5 миллиона долларов. Трамп отметил, что у США "лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире".