Захарова назвала фантазиями слова спецпредставителя США об отдалении РФ от Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что РФ и Китай отдаляются от Венесуэлы, фантазиями. Об этом Захарова написала в Facebook.
— Какие у наших американских коллег фантазии. Понимаю, что дела у них на венесуэльском направлении, мягко говоря, не идут, и надо симулировать активность. Но это уж очень примитивно, — подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении властей Венесуэлы. В Каракасе заявили, что Вашингтон добивается ухудшения экономической ситуации в стране, а также призвал ООН отреагировать на действия Штатов.