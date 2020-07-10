Захарова назвала фантазиями слова спецпредставителя США об отдалении РФ от Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что РФ и Китай отдаляются от Венесуэлы, фантазиями. Об этом Захарова написала в Facebook.

— Какие у наших американских коллег фантазии. Понимаю, что дела у них на венесуэльском направлении, мягко говоря, не идут, и надо симулировать активность. Но это уж очень примитивно, — подчеркнула Захарова.