Поклонение мусульман в соборе Святой Софии начнётся с 24 июля

Совершать поклонения в соборе Святой Софии в Стамбуле, который сменил статус музея и стал мечетью, мусульмане смогут с 24 июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
— По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы, — сказал он в обращении к нации.
Глава государства также отметил, что вход в собор будет бесплатным для всех, включая иностранцев и представителей других религий.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, в свою очередь, выразил глубокое сожаление о решении сменить статус собора Святой Софии, которое принималось "без предварительного диалога".
Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим храмом. После того как османы захватили Константинополь, а Византийская империя пала, собор в 1453 году переделали в мечеть. А в 1934-м здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.