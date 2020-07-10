Поклонение мусульман в соборе Святой Софии начнётся с 24 июля

Совершать поклонения в соборе Святой Софии в Стамбуле, который сменил статус музея и стал мечетью, мусульмане смогут с 24 июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

— По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы, — сказал он в обращении к нации.

Глава государства также отметил, что вход в собор будет бесплатным для всех, включая иностранцев и представителей других религий.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, в свою очередь, выразил глубокое сожаление о решении сменить статус собора Святой Софии, которое принималось "без предварительного диалога".

Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.