Путин — о диалоге России с другими странами: Мы не должны выглядеть как придурки

— Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да ещё и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями, — заявил Путин, отвечая на вопрос, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.