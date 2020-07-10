Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин — о диалоге России с другими странами: Мы не должны выглядеть как придурки

Так глава государства ответил на вопрос, почему РФ всегда уважительно общается даже с собеседниками-хамами.

302
Post cover

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Москва предпочитает вести диалог со всеми международными партнёрами исключительно в уважительном тоне, сказал президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия-1".

Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да ещё и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями, — заявил Путин, отвечая на вопрос, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.

Ранее Путин заявил о том, что противостояние на международной экономической арене продолжится.

Выбор редакции

Loading...