Путин — о диалоге России с другими странами: Мы не должны выглядеть как придурки

Москва предпочитает вести диалог со всеми международными партнёрами исключительно в уважительном тоне, сказал президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия-1".
— Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да ещё и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями, — заявил Путин, отвечая на вопрос, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.
Ранее Путин заявил о том, что противостояние на международной экономической арене продолжится.