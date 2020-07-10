В России считают выводы доклада о химатаках в Сирии сомнительными

Россия и целый ряд государств — членов Организации по запрещению химического оружия уверены, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году могут вылиться в дальнейший раскол ОЗХО.

Заявление, которое было размещено на сайте МИД РФ, было выпущено от имени Белоруссии, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Коморских островов, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и ЦАР.

— Мы, государства — участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами Организации по запрещению химического оружия, с глубокой озабоченностью воспринимаем ситуацию, складывающуюся в ОЗХО после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации по предполагаемым инцидентам в Эль-Латамне, Сирийская Арабская Республика, 24, 25 и 30 марта 2017 года, — сказано в документе.

В нём также уточняется, что создание группы по расследованию и идентификации, а также методы её работы не соответствуют нормам конвенции, а деятельность группы является вторжением в сферу исключительной ответственности СБ ООН.