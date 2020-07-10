Более 7,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

В Вооружённых силах России на данный момент от коронавируса вылечилось 7384 военных, а за прошедшие сутки это число увеличилось на 132 человека. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что среди гражданского персонала количество выздоровевших после прохождения лечения от CoViD-19 возросло до 866 человек.

На сегодняшний день коронавирус подтверждён у 1218 военнослужащих, а среди курсантов и слушателей вузов болеет 270 военных. Всего лечение в многофункциональных медцентрах Минобороны РФ проходят 707 человек, среди которых есть и гражданские лица.