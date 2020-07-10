Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Более 7,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

За прошедшие сутки это число увеличилось на 132.

70

Фото © ТАСС / ЕРА

В Вооружённых силах России на данный момент от коронавируса вылечилось 7384 военных, а за прошедшие сутки это число увеличилось на 132 человека. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что среди гражданского персонала количество выздоровевших после прохождения лечения от CoViD-19 возросло до 866 человек.

На сегодняшний день коронавирус подтверждён у 1218 военнослужащих, а среди курсантов и слушателей вузов болеет 270 военных. Всего лечение в многофункциональных медцентрах Минобороны РФ проходят 707 человек, среди которых есть и гражданские лица.

Отмечается, что в течение последних недель число выздоровевших превышает число заболевших коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...