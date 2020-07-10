Криминалист — о подозреваемых в убийстве девочки на Сахалине: Морально они были к этому готовы

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин составил психологический портрет семейной пары, подозреваемой в причастности к изнасилованию и смерти восьмилетней девочки с Сахалина. Специалист считает, что морально они были давно готовы к преступлению.

— Женщина, лишённая родительских прав, это уже прямой путь к деградации. Отсутствие материнского инстинкта напрочь. Это такой глубокий-глубокий комплекс. Это некая месть, что "моих детей отобрали, эта дочка точно такая же, как моя, только я бы была суперматерью, но со мной поступили несправедливо". Девочка ей рассказала, что поругалась и едет к знакомым. И это внутри начинает будоражить и подстёгивать, — рассказал Лайфу Кирюхин.

По его словам, у многих маньяков есть своего рода "оправдание", что якобы родители своих детей до школы не провожают, не встречают, ребята по темноте гуляют, и поэтому они становятся жертвами.

— Если такая ситуация произошла, значит, у них всё внутри к этому было готово. Именно с точки зрения подсознания. Я думаю, что он даже посвящал её в свои планы, делился, для неё это не было неожиданностью. Когда они подобрали ребёнка и посадили, то диалог был, что, надо же, наконец-то мне повезло и я осуществлю своё яркое желание. Может быть, она попробовала ему сказать нет, но если она уже находится в психологической зависимости от него, то ему достаточно было на неё цыкнуть, и всё. Внутренне она сама нашла себе оправдание. Пока человек не найдёт себе внутреннее оправдание, то не совершает преступление, — отметил специалист.

Напомним, сегодня на Сахалине с признаками насильственной смерти нашли тело пропавшей восьмилетней девочки, которую искали несколько дней. По подозрению в причастности к смерти девочки была задержана семейная пара — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения. Лайф узнал жуткие подробности происшествия. По нашим данным, у задержанной женщины есть двое детей, однако ни один из них ею не воспитывается. В отношении дочери она лишена родительских прав, а сын находится в реабилитационном центре.