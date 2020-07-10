"Послезавтра был бы день рождения". Мама убитой на Сахалине девочки рассказала, что в семье не было конфликтов

Мать восьмилетней школьницы, найденной убитой в лесу на Сахалине, опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликтах в семье. По словам женщины, из дома девочка ушла впервые.
В беседе с телеканалом "360" мама убитой рассказала, что дочь хорошо училась, увлекалась пением, рисованием, танцами и футболом.
— Всё было хорошо. У неё послезавтра день рождения, всё должно было быть отлично, — поделилась женщина.
Она подтвердила информацию о том, что по подозрению в причастности к расправе над ребёнком была задержана семейная пара.
Напомним, школьница пропала в пригороде Южно-Сахалинска 6 июля, когда ушла из дома после ссоры с соседским мальчиком. Её искали несколько дней. 9 июля по подозрению в причастности к исчезновению ребёнка были задержаны супруги — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения.
Как выяснил Лайф, семейная пара увидела девочку у дороги и предложила подвезти до её знакомых, к которым она хотела уехать после произошедшего конфликта. Перед тем как отправиться в путь, мужчина и женщина решили покататься. Они выехали из города в лес, где начали распивать алкоголь. После этого глава семьи стал вести себя агрессивно и выгнал жену из машины, заявив, что хочет изнасиловать школьницу. Оставшись наедине с девочкой, он надругался над ней, после чего надел пакет на голову и задушил.