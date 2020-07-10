"Послезавтра был бы день рождения". Мама убитой на Сахалине девочки рассказала, что в семье не было конфликтов

Мать восьмилетней школьницы, найденной убитой в лесу на Сахалине, опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликтах в семье. По словам женщины, из дома девочка ушла впервые.

В беседе с телеканалом "360" мама убитой рассказала, что дочь хорошо училась, увлекалась пением, рисованием, танцами и футболом.

— Всё было хорошо. У неё послезавтра день рождения, всё должно было быть отлично, — поделилась женщина.

Она подтвердила информацию о том, что по подозрению в причастности к расправе над ребёнком была задержана семейная пара.

Напомним, школьница пропала в пригороде Южно-Сахалинска 6 июля, когда ушла из дома после ссоры с соседским мальчиком. Её искали несколько дней. 9 июля по подозрению в причастности к исчезновению ребёнка были задержаны супруги — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения.