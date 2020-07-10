Лайф узнал жуткие подробности изнасилования и убийства восьмилетней девочки на Сахалине

Лайф узнал жуткие подробности изнасилования и убийства восьмилетней девочки с Сахалина, тело которой нашли сегодня. Она ушла из дома 6 июля после конфликта с соседским мальчиком, сообщает наш источник.

По его данным, задержанная по подозрению в причастности к смерти ребёнка семейная пара увидела девочку возле дороги и предложила подвезти до её знакомых, к которым она хотела уехать после произошедшего конфликта. Однако перед тем, как отправиться в путь, мужчина и женщина предложили покататься. Они выехали из города в лес, где начали выпивать. После этого глава семьи стал вести себя агрессивно и выгнал супругу из машины, заявив, что хочет изнасиловать школьницу. Оставшись наедине с девочкой, он надругался над ней, после чего надел пакет на голову и задушил.

Как стало известно Лайфу, у задержанной женщины есть двое детей, однако ни один из них ей не воспитывается. В отношении дочери она лишена родительских прав, и та живёт с отцом, а сын находится в реабилитационном центре с 2018 года. Подозреваемая пара жила в подвале, оборудованном под жилое помещение. По данным нашего источника, задержанная женщина показала правоохранителям, где они оставили тело ребёнка, однако её супруг на допросе молчит.

Напомним, сегодня на Сахалине с признаками насильственной смерти нашли тело пропавшей восьмилетней девочки, которую искали несколько дней. По подозрению в причастности к смерти девочки была задержана семейная пара — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения. СМИ сообщают, что они уже дали первые признательные показания.