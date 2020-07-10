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Суд вынес приговор ямальцу, который забил сестру за тысячу рублей

Инцидент произошёл осенью прошлого года во время семейного застолья.

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Фото © Pixabay

В Ямало-Ненецком автономном округе суд признал виновным местного жителя, который до смерти избил сестру, обвинив её в краже тысячи рублей, и приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре прошлого года в селе Горки Шурышкарского района. Местный житель решил пригласить выпить свою сестру. Во время семейного застолья 53-летний мужчина заявил, что родственница украла у него тысячерублёвую купюру.

Будучи уже изрядно пьяным, он начал избивать женщину. Пострадавшей удалось убежать от брата, но через некоторое время она умерла от полученных травм. Тело женщины обнаружили в её квартире односельчане.

Следствие предоставило исчерпывающие доказательства виновности мужчины.

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