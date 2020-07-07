"Шатается, еле идёт". Избившую ребёнка пьяную мать засняли в Уфе — видео

В Уфе нетрезвую женщину, волочившую за собой маленького ребёнка, засняли на видео очевидцы. Запись опубликовала "Комсомольская правда".

На кадрах видно, что мать с трудом передвигается и говорит. При этом вся её одежда в грязи, а дети, идущие рядом с ней, плачут.

— Увидели, что абсолютно пьяная, шатающаяся, грязная мамаша избивает мальчишку маленького, года четыре ему. Он кричал, убежал от неё в кусты. А когда вышел, она начала его бить кулаками по спине, — уточнила очевидец инцидента.

Снимавшая ролик прохожая поинтересовалась, зачем женщина избивала ребёнка, но та не смогла дать вразумительного ответа.

В МВД РФ по Республике Башкортостан Лайфу сообщили, что начали проверку.