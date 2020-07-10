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Песков: Россия не финансирует украинского политика Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ опроверг заявление Владимира Зеленского.

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Фото © Shutterstock

РФ не финансирует председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергая слова президента Украины Владимира Зеленского.

Российская Федерация не финансирует Медведчука, — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию якобы в "финансировании" Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". По его словам, к этой теме "есть большие вопросы".

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