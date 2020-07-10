Песков: Россия не финансирует украинского политика Медведчука

РФ не финансирует председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергая слова президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию якобы в "финансировании" Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". По его словам, к этой теме "есть большие вопросы".