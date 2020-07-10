Сборная России представила эксклюзивную хронику победы СССР на Евро-1960

Российский футбольный союз и сборная России представили эксклюзивную хронику победы на Евро-1960. Посмотреть её можно на сайте euro60.rfs.ru.
🔥 Сегодня 60 лет грандиозной победе СССР на ЕВРО-1960. Наши соцсети на день перенесут вас в эпоху чемпионов.— Сборная России (@TeamRussia) July 10, 2020
Эксклюзивная хроника, подробные истории матчей и поздравление от президента УЕФА:https://t.co/Pd1CKc58Jb pic.twitter.com/JGE880BygK
Там подробнее рассказывается о триумфаторах чемпионата Европы, о соперниках сборной СССР и о том, как отмечали победу.
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