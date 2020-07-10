Сборная России представила эксклюзивную хронику победы СССР на Евро-1960

🔥 Сегодня 60 лет грандиозной победе СССР на ЕВРО-1960. Наши соцсети на день перенесут вас в эпоху чемпионов.



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