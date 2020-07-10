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Сборная России представила эксклюзивную хронику победы СССР на Евро-1960

Сегодня, 10 июля, исполняется 60 лет легендарной победе советской сборной по футболу на чемпионате Европы 1960 года.

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Российский футбольный союз и сборная России представили эксклюзивную хронику победы на Евро-1960. Посмотреть её можно на сайте euro60.rfs.ru.

Там подробнее рассказывается о триумфаторах чемпионата Европы, о соперниках сборной СССР и о том, как отмечали победу.

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