Суд не арестовывал имущество Ивана Сафронова

Судебного решения об аресте имущества подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не было. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

Как пояснил адвокат Сафронова Иван Павлов, такие решения принимает суд по ходатайству следствия. В данном случае — Лефортовский суд, так как расследование ведётся следственным управлением ФСБ. Сам юрист не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об аресте имущества своего подзащитного.

Ранее в СМИ появилась информация, что счета Ивана Сафронова, его матери и сестры с супругом были заблокированы.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.