В Роспотребнадзоре сообщили, что формат школьных линеек будет определён в августе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что формат проведения школьных линеек 1 сентября будет определяться не раньше второй половины августа.

По её словам, всё будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведём 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу, — отметила Попова в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора также добавила, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в учебных заведениях сохраняются прежними. Попова подчеркнула, что самое главное — сделать процесс обучения учеников безопасным.