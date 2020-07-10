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В Роспотребнадзоре сообщили, что формат школьных линеек будет определён в августе

По словам руководителя ведомства, самое главное то, что 1 сентября дети пойдут в школу.

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Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что формат проведения школьных линеек 1 сентября будет определяться не раньше второй половины августа.

По её словам, всё будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведём 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу, — отметила Попова в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора также добавила, что рекомендации об отмене массовых мероприятий в учебных заведениях сохраняются прежними. Попова подчеркнула, что самое главное — сделать процесс обучения учеников безопасным.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что традиционные школьные линейки 1 сентября всё-таки состоятся. При этом он заявил, что для этого необходимо создать максимально безопасные условия для здоровья школьников и учителей.

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