Попова сообщила о старте разработки вакцины от коронавируса для детей

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране началась работа над специальной вакциной от коронавирусной инфекции для детей. Об этом она заявила в эфире канала "Россия-1".

— … Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно, — отметила глава ведомства.

Попова также добавила, что у детей, которые уже переболели коронавирусом, формируется иммунитет к данной инфекции.