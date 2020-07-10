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Попова сообщила о старте разработки вакцины от коронавируса для детей

Однако о сроках её появления пока не известно.

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Фото © ТАСС / Астафьев Александр

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране началась работа над специальной вакциной от коронавирусной инфекции для детей. Об этом она заявила в эфире канала "Россия-1".

… Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно, — отметила глава ведомства.

Попова также добавила, что у детей, которые уже переболели коронавирусом, формируется иммунитет к данной инфекции.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от CoViD-19 пока идёт по графику. Она подчеркнула, что специалисты стараются её подготовить к новому эпидемиологическому сезону.

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