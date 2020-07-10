В Калифорнии из-за коронавируса планируют выпустить около 10 тысяч заключённых

В американском штате Калифорния власти планируют досрочно выпустить на свободу около десяти тысяч заключённых. Как сообщает агентство Associated Press, это связано с пандемией коронавирусной инфекции в стране.
Уточняется, что на этой неделе управление штата, которое курирует работу исправительных учреждений, заявило о планах освободить часть людей, отбывающих наказание в тюрьме, прежде положенного срока. Некоторые из заключённых могут выйти на свободу на шесть месяцев раньше.
Однако, как отмечает агентство, эта мера не будет касаться тех, кто осуждён за тяжёлые преступления, в том числе сексуального характера, а также заключённых, которые нарушили закон в период с 1 марта по 5 июля.
По данным Associated Press, под эти критерии подпадает около 108 тысяч человек, которые отбывают наказание в тюрьмах Калифорнии. Отмечается, что досрочно освободить планируют около 10 тысяч из них.
Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе данных федеральных и местных властей, СМИ, а также других источников, сообщил, что в США за минувшие сутки зафиксированы рекордные 63,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено более трёх миллионов человек с CoViD-19, почти 134 тысячи пациентов скончались. Последние недели наиболее сложная ситуация с новой вспышкой коронавирусной инфекции наблюдается в таких штатах, как Флорида, Калифорния, Техас и Аризона.