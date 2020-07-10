В Калифорнии из-за коронавируса планируют выпустить около 10 тысяч заключённых

В американском штате Калифорния власти планируют досрочно выпустить на свободу около десяти тысяч заключённых. Как сообщает агентство Associated Press, это связано с пандемией коронавирусной инфекции в стране.

Уточняется, что на этой неделе управление штата, которое курирует работу исправительных учреждений, заявило о планах освободить часть людей, отбывающих наказание в тюрьме, прежде положенного срока. Некоторые из заключённых могут выйти на свободу на шесть месяцев раньше.

Однако, как отмечает агентство, эта мера не будет касаться тех, кто осуждён за тяжёлые преступления, в том числе сексуального характера, а также заключённых, которые нарушили закон в период с 1 марта по 5 июля.

По данным Associated Press, под эти критерии подпадает около 108 тысяч человек, которые отбывают наказание в тюрьмах Калифорнии. Отмечается, что досрочно освободить планируют около 10 тысяч из них.