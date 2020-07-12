Психолог рассказал об изменившемся мышлении людей во время пандемии CoViD-19

Психолог Георгий Солодовников считает, что пандемия коронавирусной инфекции изменила мышление людей, которые стали больше ценить работу и личное пространство.

— Если человек не знает, зачем, ради чего ему преодолевать кризис, то будет тяжко. А кто-то, напротив, начинает понимать, для чего ему жить, — цитирует специалиста "Российская газета".

Солодовников отметил, что многие смогли понять: работу можно очень легко потерять. В то же время появилась возможность сменить вид деятельности на дело по душе. Также люди начали ценить личное пространство, так как во время постоянного нахождения дома некоторые устали друг от друга.

— То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его [пространства] стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться, — уточнил Солодовников.

Решить эту проблему можно компромиссными решениями. К примеру, попросить родных не трогать вас какое-то время. Также пандемия изменила и обыденные привычки. Солодовников считает, что люди будут помнить о важности мытья рук и соблюдения личного пространства друг друга очень долго.

Эксперт указал на психологию изоляции. Пока не было карантина, никто особо не стремился на прогулки и путешествия, однако после введения изоляции многие яростно захотели этого. По мнению психолога, поколение, пережившее пандемию, будет больше проводить время на свежем воздухе.