Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Психолог рассказал об изменившемся мышлении людей во время пандемии CoViD-19

Эксперт также объяснил, чего люди захотели очень сильно при постоянном нахождении дома.

289
Post cover

Фото © Pixabay

Психолог Георгий Солодовников считает, что пандемия коронавирусной инфекции изменила мышление людей, которые стали больше ценить работу и личное пространство.

Если человек не знает, зачем, ради чего ему преодолевать кризис, то будет тяжко. А кто-то, напротив, начинает понимать, для чего ему жить, — цитирует специалиста "Российская газета".

Солодовников отметил, что многие смогли понять: работу можно очень легко потерять. В то же время появилась возможность сменить вид деятельности на дело по душе. Также люди начали ценить личное пространство, так как во время постоянного нахождения дома некоторые устали друг от друга.

То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его [пространства] стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться, — уточнил Солодовников.

Решить эту проблему можно компромиссными решениями. К примеру, попросить родных не трогать вас какое-то время. Также пандемия изменила и обыденные привычки. Солодовников считает, что люди будут помнить о важности мытья рук и соблюдения личного пространства друг друга очень долго.

Эксперт указал на психологию изоляции. Пока не было карантина, никто особо не стремился на прогулки и путешествия, однако после введения изоляции многие яростно захотели этого. По мнению психолога, поколение, пережившее пандемию, будет больше проводить время на свежем воздухе.

Ранее психолог назвала срок адаптации к работе в офисе после самоизоляции.

Выбор редакции

Loading...